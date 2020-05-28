Преподаватель рассказала, как будут проходить последние звонки в Сыктывкаре

В Сыктывкаре до сих пор действует режим самоизоляции, из-за этого у школьников и студентов отменили «последние звонки». Будут ли для выпускников проводится какие-либо мероприятия? Портал PG11.ru узнал об этом у учителя.

Наталья Лисовина - преподаватель гимназии искусств. Она так же, как и ее ученики, огорчена сложившейся ситуацией. Однако они нашли оригинальное решение:

29 мая у нас в гимназии будет проходить последний звонок в таком же формате, как и дистанционное обучение. Ребята заранее снимали интересные ролики, пожелания, песни. Они очень творчески подошли к этому процессу. Координатор собирает всю эту информацию и монтирует это в один большой ролик, - отмечает Наталья.

Техническим обеспечением этого мероприятия занимается целый отдел. Преподаватель отмечает, что ее группа подошла к своему заданию с особым энтузиазмом. Они записали кавер на песню «Мама я не хочу взрослеть». Там они рассказывают о своих переживаниях, связанных со взрослой жизнью.

На самом деле, это очень трогательно. Понятное дело, что все привыкли к обычным выпускным с белыми фартучками. Наши дети лишены этого. Зато этот выпускной станет для них особенным, ведь такие ситуации происходят крайне редко. Дети стали гораздо лучше общаться между собой. Они искренне радуются каким-то редким встречам. Я считаю, что это прекрасно, - рассказывает преподаватель.

Наталья отмечает, что повторение последнего звонка для выпускников 2020 года возможно, однако только в январе.

В Москве во время выпускных планируют усилить полицейские патрули для того, чтобы обеспечить сохранение режима самоизоляции. В свою очередь преподаватели будут патрулировать школы. Наталья отметила, что у них в гимназии таких мер предприниматься не будет.

В патрулировании и нахождении в помещении гимназии нет абсолютно никакого смысла. Попасть туда без особого пропуска и договоренности сложно даже нам, преподавателям. Ученики у нас тоже сознательны, я уверена, что от них не стоит ожидать таких необдуманных поступков, - отмечает преподаватель.

Наталья дала напутственные слова всем выпускникам Сыктывкара:

Я поздравляю вас с последним звонком. Это важный переход из детства в юность. Перед вами открывается большая и счастливая дорога. Я бы очень хотела, чтобы каждый из выпускников стал настоящим, хорошим человеком. Тогда перед вами откроются все горизонты: вы будете успешными и счастливыми. Будьте целеустремленными. Многие из вас наверняка прославят нашу республику.

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