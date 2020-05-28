Эксперты оценили, насколько счастливы и здоровы россияне

Почти половина россиян - 46% - удовлетворена состоянием своего здоровья, а 61% жителей страны назвали себя счастливыми. Такие данные получены в ходе международного исследования, проведенного холдингом «Ромир» совместно с аналитической компанией GlobalNR, сообщают «Известия».

Определенно высоко свое здоровье оценили 5% российских респондентов, 41% относительно доволен. В Германии показатель здоровья схожий — 49%, ниже собственное самочувствие оценивают граждане Южной Кореи (36%). Самыми счастливыми странами оказались Индия, Таиланд и Бразилия, а самой "несчастной" - Южная Корея.

Аналитики полагались на самоидентификацию респондентов. Падение индексов чаще всего можно объяснить двумя факторами - отсутствием наблюдаемой динамики улучшения здоровья и ощущением несправедливости по отношению к себе. По словам авторов исследования, стремление к чему-то большему и лучшему позволяет гражданам критически оценивать нынешнее состояние счастья.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»