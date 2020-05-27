Фото дня в Сыктывкаре: завораживающий закат на берегу реки

Последние дни в Сыктывкаре стоит пасмурная погода, и небо затягивает тучами. Однако совсем недавно вечернее солнце радовало горожан почти каждый день. Именно в такие моменты можно было сделать потрясающей красоты снимки. Один из таких и попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Kim Taehyung

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