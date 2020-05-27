Ученые рассказали, как картошка помогает создать рельефное тело

Употребление в пищу картофеля может способствовать формированию здорового мышечного каркаса, пишет newdaynews.ru.

Хотя многие люди рассматривают данный овощ источник избыточного крахмала, исследователи указывают на тот факт, что он также содержит высококачественные белки, которые могут помочь людям в развитии и поддержании хорошей физической формы.

По мере того, как все больше и больше людей переходят на растительную диету, ученые постоянно ищут способы получить как можно больше белка из растительной диеты, которая часто отсутствует в рационе после отказа от мяса. По словам ученых, растительные белки не обеспечивают организм всеми полезными аминокислотами, и, кроме того, они хуже усваиваются, поэтому организму не хватает питательных веществ.

В поисках качественных белков в растительной диете ученые изучили картофель. Хотя он и полон крахмалов, которые распадаются на простые сахара, но этот корнеплод также содержит витамин С, калий, магний, кальций, железо, витамины группы В и, что не менее важно, белки, которые, по мнению ученых, усваиваются человеком намного лучше, чем из других растительных источников.

Исследования ясно показали, что женщины, потребляющие изолированные белки картофеля, имеют повышенный синтез мышечного белка. «Мы были приятно удивлены этим открытием», - сказала Mediacal News Today канадская ученая Сара Оикава из Университета МакМастер в Гамильтоне, Канада. Таким образом, картофельный белок может быть очень ценным веществом для поддержания и развития мышечной массы.

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