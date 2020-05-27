Медики заявили, что курильщики тяжелее переносят COVID-19

По данным экспертов, у курящих людей коронавирус чаще протекает в тяжелой форме. Об этом рассказали на сайте Роспотребнадзора.

Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или употреблении других табачных изделий.

В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены. Роспотребнадзор призывает граждан защитить свое здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19.

Напомним, на 27 мая в Коми лабораторно подтверждено 1188 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Один новый летальный случай. Из больниц по выздоровлению выписались 33 человека.

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