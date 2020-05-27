Для жителей Коми организуют авиарейсы, которые заберут их из США

Для жителей республики, а также ряда других регионов, оставшихся на территории США во время пандемии коронавируса, организуют три авиарейса, пишет ТАСС.

Посольство России в США сообщило о трех вывозных рейсах для граждан 30 и 31 мая. Соответствующая информация размещена во вторник в Twitter диппредставительства.

- Вылет рейса №AFL103 Нью-Йорк - Екатеринбург - Новосибирск запланирован на 30 мая в 19:20 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областях, Башкортостане, Ханты-Мансийском автономном округе, Коми и Алтайском крае. Вылет рейса №AFL103 Нью-Йорк - Ростов-на-Дону - Махачкала запланирован на 30 мая в 19:20 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях, Адыгее, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском крае, Крыму и Севастополе, Дагестане, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии, - говорится в сообщении.

- Вылет рейса №AFL111 Майами - Санкт-Петербург - Москва запланирован на 31 мая в 18:00 (местное время). Этот перелет возможен для всех граждан России, - отметили в посольстве.

Напомним, недавно стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами с 23 марта из-за коронавируса. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Росавиацию. Исключение составили рейсы между Москвой и столицами, а также перелеты для возвращения россиян домой.

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