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В России можно будет поступить в вуз онлайн

В России можно будет поступить в вуз онлайн

27 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
PG11.ru / Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
Получить электронную подпись может любой гражданин старше 14 лет

Написать заявление можно будет еще до единого государственного экзамена, сроки проведения которого сдвинули из-за пандемии COVID-19. Абитуриенты смогут подать заявления в вузы с 20 июня по 17 августа, сообщил в эфире «Первого канала» министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщает БНК.

Как пишет РИА Новости, первый ЕГЭ стартует 3 июля, в этот день выпускники будут сдавать литературу, информатику и географию. Экзамены будут обязаны писать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы (около 780 тысяч детей), а рассадят их на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что даты проведения ЕГЭ не повлияют на сроки приемных кампаний, отмечает издание. Чтобы подать документы в вузы дистанционно, абитуриентам нужно будет получить сертификат электронной подписи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт Федеральной кадастровой палаты России. Также им предстоит собрать пакет документов, которые требует вуз.

Получить электронную подпись может любой гражданин старше 14 лет. Сделать это можно в удостоверяющем центре, который аккредитован Минкомсвязью. В список аккредитованных центров входит центр Федеральной кадастровой палаты. Чтобы получить электронную подпись там, нужно зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru подать заявку в «Личном кабинете» и оплатить услугу. Из документов для этого потребуется паспорт, СНИЛС и ИНН. После нужно пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания услуги или заказать выезд специалиста, говорится в публикации.

В Минобрнауки Коми уточнили, что приказ федерального ведомства и подробную информацию о порядке приема в высшие образовательные заведения можно найти в «Справочнике абитуриента».

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