В России допустили снижение пенисонного возраста

Из-за сложностей на рынке труда и роста безработицы в России могут сократить возраст выхода на пенсию. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

По словам эксперта, пандемия коронавируса может привести к тому, что число рабочих мест для предпенсионеров сократится. В отличие от молодых людей они более защищены государством различными пособиями, на которые молодежь пока не заработала. И в таких условиях, по мнению доцента, следует предоставить молодым больше шансов для трудоустройства.

В связи с этим и возможно решение разрешить выход на досрочную пенсию на три года раньше срока, а не на два, как сейчас. Это позволит освободить часть рабочих мест, которые смогут занять молодые сотрудники.

Эксперт считает, что на досрочную пенсию смогут рассчитывать полтора-два миллиона россиян в зависимости от численности безработных. В план по восстановлению экономики, который Минэкономразвития направило в правительство, такое предложение уже внесено.

Напомним также, накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР. Такой коэффициент связан с результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, превысивших инфляцию в три раза, пишет РИА Новости. Перерасчет коснется 80 тысяч человек, никаких заявлений для этого писать не надо.

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