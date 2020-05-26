Фото дня от сыктывкарца: загадочная аллея в сосновом лесу

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня от сыктывкарца: загадочная аллея в сосновом лесу26 мая 2020
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@dimvortep
@dimvortep
- Наконец-то добрался до этого потрясающего места. Когда то очень давно еще в школе тут были с другом еще зимой на лыжах и было тоже красиво как снежный тоннель, ветки окутывали друг друга сверху. Но с тех пор деревья выросли еще больше и даже летом тут интересно прогуляться и сфотографироваться.
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