Фото дня от сыктывкарца: загадочная аллея в сосновом лесу

- Наконец-то добрался до этого потрясающего места. Когда то очень давно еще в школе тут были с другом еще зимой на лыжах и было тоже красиво как снежный тоннель, ветки окутывали друг друга сверху. Но с тех пор деревья выросли еще больше и даже летом тут интересно прогуляться и сфотографироваться.