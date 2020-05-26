Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Ученые нашли способ лечить рак золотом

Ученые нашли способ лечить рак золотом

26 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
ru.wikipedia.org
Планируется использовать наночастицы драгоценного металла

Международная группа исследователей НИТУ «МИСиС» и Университета Клемсона (Clemson University, Клемсон, США) предложила новый способ получения наночастиц золота, основанный на синтезе под воздействием ультрафиолета, сообщила пресс-служба МИСиС, пишет ТАСС.

- Способ исключает использование агрессивных химических агентов, полученные наночастицы безопасны для организма и могут применяться для диагностики и терапии онкологических заболеваний... Золотые наночастицы используются в процессе катализа, в электронике, солнечных элементах, но наибольший интерес они представляют с точки зрения биомедицины. Их важное преимущество – сочетание свойств, необходимых для так называемого биоимиджинга, то есть детальной диагностики опухоли и последующей терапии, – говорится в сообщении.

В качестве агентов для биоимиджинга, пояснили в институте, золотые наночастицы обычно используют в компьютерной томографии. Терапию опухоли с применением наночастиц золота можно проводить за счет так называемой фототермической терапии, когда частицы сначала накапливаются в опухоли, а потом разогреваются под действием внешнего поля и уничтожают раковые клетки.

Между тем, существующие методы получения золотых наночастиц обычно требуют использования достаточно агрессивных химических агентов, что затрудняет их дальнейшее использование в биомедицине, либо требуют нескольких стадий синтеза, что удорожает производство.

В настоящее время группа ученых продолжает серию лабораторных опытов в рамках доклинического этапа исследований.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Здоровье

Читайте также: Эксперты назвали самые опасные для печени продукты

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Сыктывкарская семья, которая осталась на улице после пожара, просит о помощи Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Разные для детей и для взрослых: в Сыктывкаре наконец-то могут появиться велодорожки Читать
23 мая
Зарплата в 100 тысяч за месяц: топ пять вакансий для сыктывкарцев с рабочими руками Читать
23 мая
Сексуальность и стиль: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
вчера Сосудистая и пластическая хирургия доступна сыктывкарцам в Кирове
Загрузка...

Новости России и мира

23 мая
Последний звонок для выпускников 2020 года пройдет в онлайне
23 мая
В России планируют не пускать детей без прививок в школы и детсады
22 мая
В России утвердили даты проведения ЕГЭ по всем предметам
21 мая
Владимир Путин объявил дату начала ЕГЭ
21 мая
Медики предсказывают рост онкозаболеваний после эпидемии COVID-19
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru