«В нашем государстве искусство не ценят вообще»: на какие деньги живут художники и музыканты в Сыктывкаре

Столица Коми известна своим обилием творческих людей, которые приносят в нашу жизнь частичку прекрасного. Однако также известно, что многие из музыкантов и художников испытывают финансовые трудности, зачастую им приходится выбирать между творчеством и работой. Портал PG11.ru спросил у сыктывкарцев о том, как обстоят дела на самом деле.

Полина Ряднова, преподаватель живописи.

Полина Ряднова

Моя мама часто шутила, что я научилась рисовать раньше, чем ходить. И так уж сложилось, что мое увлечение переросло в работу. Никто и ничто в моей жизни не занимало более главенствующую позицию, чем рисование, - отмечает Полина.

Девушка училась на художника 15 лет, пять из которых провела в колледже искусств. До того как Полина устроилась работать в школу, она работала на фрилансе: делала дизайн-проекты, рисовала портреты. Девушка уверена - художник в Сыктывкаре может зарабатывать, нужно лишь желание:

Большинство выпускников моего курса сейчас работает в сфере дизайна в разных направлениях. Художник - абсолютно универсальная профессия, он может переквалифицироваться во множество разных сфер, - говорит девушка.

Владимир Русанов, музыкант

Владимир Русанов

Владимир начал заниматься музыкой со времен школы. Более 15 лет он участвует в различных музыкальных проектах. С 2006 года он стал соучастником в организации концертов, вечеров и фестивалей. Сейчас Владимир работает над своим проектом «ГУGU Площадка», в рамках которой он реализует творчество в разных направлениях.

В Сыктывкаре музыкант может зарабатывать только живыми выступлениями. Если опустить саму концепцию исполнения музыки, то можно устроится работать в концертную сферу как работник сцены, звукорежиссер, установщик оборудования. А если у человека достаточно опыта, то можно устроиться и в музыкальную школу или заниматься репетиторством, - отмечает Владимир.

По словам Владимира, заработок музыканта сильно влияет на качество творчества. Он утверждает, что музыкальные коллективы, которые исполняют свой материал, выступают два или три раза в год, при этом не собирая аншлаги и без того небольших залах.

Рано или поздно музыканту приходится переходить на «темную сторону»: свадьбы, корпоративы, клубы. На таких мероприятиях часто ставится задача исполнять уже известные песни. Это убивает творчество. Также показатель того, что музыкальная сцена терпит упадок - это обилие «кавер групп», которые делают упор на зарабатывание денег, - отмечает музыкант.

Полина Козлова, музыкант

Полина Козлова

Полина играет на ударных инструментах с 12 лет, почти всю свою жизнь она состоит в музыкальных коллективах. Девушка с сожалением отмечает, что музыка не приносит ей никакого дохода.

Я сильно не рассчитываю на прибыль от музыки. В первую очередь, для меня это любимое хобби. Сейчас мы с моей командой «Пришли с миром» пытаемся как-то монетизировать наше творчество, играя популярные песни, - отмечает девушка.

По словам Полины, заработать на музыке вне концертов невозможно. Как она утверждает: если ты музыкант, то у тебя есть только одна дорога - клубы, бары, корпоративы. Девушка рассказывает, что музыканты начинают преподавать и заниматься репетиторством, однако зачастую это выходит не очень выгодно. В итоге творчество уходит на второй план.

В нашем государстве искусство не ценят вообще. Я не слышала и тем более не получала ничего от государства, что бы поддержало меня в музыкальной деятельности и позволило развиваться. Это очень печально, люди сами не привыкли платить за искусство, ведь существует множество способов получить бесплатно и музыку, фильмы, книги и прочее. В России на музыке хорошо может заработать только специально «пропиаренный» человек, которому выгодно платить за его творчество, - рассказывает музыкант.

В паблике «Сыктывкар. Pro Город. Новости» мы спросили у сыктывкарцев, что они думают по поводу поддержки творческих людей от государства.



Большинство высказалось за то, что творческие начинания поддерживать нужно. Государство должно стимулировать людей заниматься искусством.

Министерство культуры Республики Коми рассказало о мерах поддержки творческих людей, которые существуют на данный момент.

Культурные институции в Республике Коми всегда открыты для творческого диалога и тесного сотрудничества с художниками, музыкантами и людьми творческих профессий. Центр культурных инициатив «Югор» успешно реализует ряд проектов, направленных на развитие талантливых жителей республики и взаимовыгодное сотрудничество в целях культурного обогащения жителей республики.

Одна из возможностей для талантливых людей получить материальную поддержку от государства - объединяться в союзы. Это дает ряд преимуществ:

стипендии

материальная поддержка членам союза

защита культурного наследия и творческих интересов

Союз художников России — творческое объединение признанных профессионалов, это живописцы, скульпторы, графики, художники декоративно-прикладного и народного искусства, художники театра и кино, иконописцы, искусствоведы.

Союз композиторов Республики Коми - членами союза композиторов могут быть профессиональные композиторы и музыковеды, способствующие своей деятельностью развитию музыкальной культуры, а именно:

композиторы, создавшие произведения, которые имеют художественное, самостоятельное значение.

музыковеды, чьи опубликованные научные, критические работы, музыкально-просветительская деятельность носит творческий характер.

Прием в члены союза композиторов осуществляется на основе письменного заявления от профессионального композитора (музыковеда). Для вступления в союз необходимо иметь консерваторское образование и требуется владение следующими жанрами:

инструментальная музыка (крупная форма).

вокальная музыка(романсы).

наличие многожанровой музыки приветствуется.

желательно симфонические поэмы.

Талантливые люди могут следить за проводимыми выставками и конкурсами в городе, регионе и подавать заявки на участие. Эксперты и именитые художники вам обязательно укажут, в каком направлении работать и чему уделить особое внимание.

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