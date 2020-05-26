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В России вырастут накопительные пенсии

В России вырастут накопительные пенсии

26 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
indolgoprud.ru
Повышение на 7,99% с августа также получат участники программы софинансирования

Накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР.

Такой коэффициент связан с результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, превысивших инфляцию в три раза, пишет РИА Новости. Перерасчет коснется 80 тысяч человек, никаких заявлений для этого писать не надо.

Повышение на 7,99% с августа также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым деньги выплачивают не накопительной, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. Такую пенсию сегодня получают 32 тысячи пенсионеров.

Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 1705 рублей.Оба вида пенсии назначают женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60 лет либо раньше при досрочном выходе на пенсию.В ПФР отметили, что на повышение выплат уйдет 1,87 миллиарда рублей.

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Пенсия

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