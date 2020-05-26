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Россиян предупредили о подорожании туалетной бумаги

Россиян предупредили о подорожании туалетной бумаги

26 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
sgbi.ru / В Коми начали круглосуточно производить туалетную бумагу
Могут остановиться потоки формирования сырья

В Госдуме предрекли рост цен на бумажные санитарно-гигиенические товары — туалетную бумагу и полотенца, пишут «Известия».

Причиной может быть рекомендация Роспотребнадзора о приостановке раздельного сбора мусора из-за угрозы коронавируса, говорится в письме депутата ГД Юрия Волкова в Роспотребнадзор. По мнению экспертов, данные товары могут подорожать на 10–15%.

По словам Волкова, из-за рекомендаций ведомства могут остановиться потоки формирования сырья для целлюлозно-бумажной промышленности, которая обеспечивает изготовление бумажных санитарно-гигиенических товаров первой необходимости.

- Рекомендации даны без уточнения позиции службы по области распространения такого действия. Также не определен срок действия рекомендаций, поскольку они даны не на период самоизоляции, а связаны только с возможностью заражения от нового вируса COVID-19, — уточнил он, добавив, что в письме попросил Роспотребнадзор уточнить позицию в отношении раздельного сбора мусора во время пандемии.

По мнению исполнительного директора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексея Сергеева, в течение трех недель стоимость гигиенических товаров может вырасти на 10-15%, а самая недорогая туалетная бумага (15–20 рублей за рулон) может совсем исчезнуть.

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