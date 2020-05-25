Фото дня в Сыктывкаре: бесконечная синева неба, сливающегося с водой

Уровень воды в реках Коми по-прежнему остется высоким, но несмотря на неприятности, которые это доставляет людям, выглядит это зрелище весьма внушительно. Вот и один из наших подписчиков решил зпечатлеть бескрайнюю сень в сыктывкарском Заречье.

Елена Ленина

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.