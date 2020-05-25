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Россиян попросили отказаться от отпуска за границей

Россиян попросили отказаться от отпуска за границей

25 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Эпидемиологическая ситуация в отдельных странах разная и никто не может гарантировать отдыхающим защиту

За несколько дней отдыха за рубежом можно заплатить слишком большую цену, предостерег премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Глава правительства сказал, что в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией достигнуты определенные успехи.

- Но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж, — заявил Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Он напомнил, что традиционный сезон отпусков приближается, люди уже начинают задумываться об организации своего отдыха.

- Для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики и ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом. Однако Всемирная организация здравоохранения все еще считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки, - цитирует ТАСС.

Премьер добавил, что эпидемиологическая ситуация в отдельных странах разная и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения COVID-19.

- Я прошу наших граждан не торопиться, - призвал премьер. По его мнению, «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену». - Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на Родину, с чем внезапно столкнулись тысячи российских туристов этой весной, — отметил он.

Мишустин посоветовал россиянам провести летние отпуска не покидая пределов России. Рекомендую учитывать это при планировании путешествий. Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране, — сказал премьер.

Он напомнил, что с 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке власти смогут говорить о запуске курортов в полном объеме. Глава правительства обратился к губернаторам с требованием четко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона.

Коронавирус Отдых

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