Безработные жители Коми получат 5 000 рублей

26 мая безработные жители региона получат выплаты в размере 5000 рублей единовременно. Об этом рассказал врио главы Коми Владимир Уйба.

Единовременную денежную выплату в размере 5 000 рублей получат жители региона, которые с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года лишились дохода, зарегистрировались в качестве безработных, но при этом не могут претендовать на максимальное пособие по безработице и не имеют статуса малоимущих.

Как напомнил Владимир Уйба, в эту категорию попали 4,5 тысяч человек. На единовременную выплату в республиканском бюджете заложено 22,5 миллионов рублей. Выплаты начались с 18 мая и будут продолжаться по 25 мая включительно.

- Завтра крайний день, когда мы должны все выплаты произвести. Мы никого не забудем. Но если у кого-то выплата не поступит, сообщайте мне в соцсетях данные, будем разбираться. Деньги предусмотрены на всех, - заключил В.Уйба.

Напомним также, врио главы Коми Владимир Уйба в воскресном спецвыпуске, отвечая на вопросы жителей региона рассказал, когда в республике будет организована занятость подростков. Как пояснил Владимир Уйба, в этом году сроки будут сдвинуты.

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