Сыктывкарская семья, которая осталась на улице после пожара, просит о помощи

В Выльгорте произошел пожар. В результате него полностью сгорел дом, его жители остались без крова и средств сосуществования. Молодая семья попросила помощи у портала PG11.ru.

22 мая 2020 года в селе Выльгорт случился пожар, в результате которого полностью сгорел двухэтажный дом. Инспектор МЧС сообщил жильцам, что в трубе скопилась сажа, которая позже самовозгорелась. В этот день был сильный ветер, поэтому огонь быстро распространился на кровлю. В конечном итоге сгорел весь дом. В нем проживала Екатерина Андреева, ее муж, бабушка и дети 5 и 9 лет. Всей семье пришлось выпрыгивать на улицу буквально в нижнем белье.

В пожаре никто не пострадал. Нам удалось спасти только посуду и немного одежды. Вся техника и прочее имущество сгорело. Бабушку отправили в деревню, дочку - к другой бабушке. Сами пока что живем у матери мужа, - рассказывает Екатерина.

Женщина рассказывает, что дом не был застрахован. Из-за режима самоизоляции у семьи уже третий месяц нет дохода. Несмотря на большие финансовые трудности, Екатерина не падает духом. Родственники и местные жители помогают ей чем могут:

Нам удалось собрать вещи для детей. Сейчас есть необходимость в финансовой и материальной поддержке. Нужно очистить участок от сгоревшего дома, а это стоит недешево - 900 рублей за тонну мусора, - рассказывает женщина.

Екатерина обращалась в администрацию села. Ей окажут помощь, сейчас выносится решение о мерах поддержки молодой семьи.

Было бы неплохо, если нам хотя бы выделили контейнер для утилизации. Людей для уборки территории мы сами найдем. Еще нам очень нужна рабочая одежда и перчатки, - отмечает женщина.

Екатерина отметила, что они собираются восстанавливать дом заново. Однако пока что сделать это не представляется возможным.

Семье Екатерины необходима материальная помощь для покупки товаров первой необходимости. Если вы хотите помочь, то вы можете отправить любую сумму на карту 4276 8280 1007 9484. Получатель - Екатерина Васильевна. Все отчеты о тратах средств Екатерина будет публиковать на своей странице «ВКонтакте».



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