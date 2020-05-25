В Коми нашли ступени ракеты с космодрома «Плесецк» (фото)

Пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк», запланированный на 22 мая, произведён в штатном режиме. Об этом сообщили в Минприроды Коми. Районы падения отделяющихся частей ракет «Вашка» (Удорский район) и «Железнодорожный» (Княжпогостский и Корткеросский районы) больше не являются опасными. Напомним, «Союз-2» отправили на орбиту в интересах обороноспособности страны. В рамках договора между правительством Республики Коми и Министерством обороны РФ на территории Коми предполагаемыми районами падения отделяющихся частей ракеты являются «Вашка» (Удорский район) и «Железнодорожный» (Княжпогостский и Корткеросский районы), которые на два дня объявлялись временно опасными. 23 мая были проведены послепусковые облёты, во время которых были найдены четыре боковых блока и створки головного обтекателя. В ближайшее время все фрагменты ракеты-носителя будут эвакуированы силами Минобороны РФ.

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