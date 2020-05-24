Фото дня в Сыктывкаре: умиротворяющий ночной пейзаж

Режим самоизоляции в Коми раз за разом продлевают и горожане вынуждены находиться дома вместо того, чтобы отправиться на природу или на охоту за лучшим снимком города. Но даже из собственной квартиры иногда можно снять отличный кадр. Именно такая фотография с балкона сыктывкарца попадает сегодня в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@vladimirrusanov

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