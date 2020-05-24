Фото дня в Сыктывкаре: умиротворяющий ночной пейзаж

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: умиротворяющий ночной пейзаж24 мая 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
@vladimirrusanov / instagram.com / Фото дня в Сыктывкаре - 24 мая
Режим самоизоляции в Коми раз за разом продлевают и горожане вынуждены находиться дома вместо того, чтобы отправиться на природу или на охоту за лучшим снимком города. Но даже из собственной квартиры иногда можно снять отличный кадр. Именно такая фотография с балкона сыктывкарца попадает сегодня в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
@vladimirrusanov
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24 мая 2020, 18:08
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