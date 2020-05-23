Фото дня в Сыктывкаре: завораживающий весенний закат

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Фото дня в Сыктывкаре: завораживающий весенний закат23 мая 2020
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@juliekovalenko / instagram.com / Фото дня в Сыктывкаре - 23 мая
Последние дни в Сыктывкаре стоит пасмурная погода, и небо затягивает тучами. Однако изредка сквозь них все же пробивается солнце. Именно в такие моменты можно сделать потрясающей красоты снимки. Один из таких и попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
@juliekovalenko
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23 мая 2020, 20:40
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