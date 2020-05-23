Зарплата в 100 тысяч за месяц: топ пять вакансий для сыктывкарцев с рабочими руками

Все давно поняли, насколько ценными являются хорошие врачи, инженеры, юристы и другие люди с высшим образованием - их зарплаты, порой, удивляют своими размерами. Однако многие забывают, что и люди с рабочими и умелыми руками ценятся не меньше, и им готовы платить хорошие деньги. Портал PG11.ru сделал подборку вакансий для сыктывкарцев из сферы «Рабочий персонал».

Слесарь-ремонтник бурового оборудования (подземный) - от 100 000 рублей

На вахту в ухтинский поселок Ярега ищут слесаря. Его обязанности: диагностика и ремонт гидравлической системы бурового оборудования в условиях шахты, увеличение межремонтного периода буровых станков, сокращение непроизводительного времени на ремонты. Основные требования: опыт работы с гидравлическими системами, умение читать схемы и знание устройства насосов. Работодатель предлагает полностью белую зарплату, оформление по ТК РФ, а также компенсацию северных надбавок.

Промышленный альпинист - от 60 000 рублей

Крупному интернет-провайдеру требуется промышленный альпинист, который должен будет работать на высоте от 20 до 120 метров и модернизировать базовые станции. От кандидатов требуют средне-специальное образование, наличие допуска к работам на высоте и удостоверение промышленного альпиниста. Работодатель, в свою очередь, предлагает официальное оформление, корпоративную мобильную связь и возможность карьерного роста.

Бульдозерист - от 25 000 до 70 000 рублей

Армия России пополняет свои ряды контрактниками. Одна из специальностей, на которые ищут человека - это бульдозерист. Обязанности не расписаны, но, собственно, какие еще могут быть обязанности у бульдозериста? А вот требования к кандидатам указаны достаточно точно. Рассматривают лишь людей с состоянием здоровья не ниже категории Б, физически подготовленных и психологически устойчивых. При этом кандидатам предлагают все прелести службы в армии: хорошее денежное довольстве, отпуск, военную ипотеку и другие льготы.

Техник-бригадир охранно-пожарной сигнализации - от 40 000 рублей

В Сыктывкаре ищут специалиста, который будет монтировать и обслуживать системы охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, видеонаблюдения, контроля доступа. У кандидатов должно быть профильное образование, навыки работы с интегрированными системами безопасности, а также они должны уметь пользоваться компьютером.

Инженер электросвязи - от 37 500 рублей

Еще один специалист, которого ищет крупный интернет-провайдер. Инженер должен предупреждать и устранять технические проблемы на элементах сети связи, а в случае чего проводить аварийные работы. Кандидат должен быть с высшим или средне-профессиональное образованием в отрасли связи, IT и подтвержденным опытом работы в отрасли.

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