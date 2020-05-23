Сексуальность и стиль: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram

Не знаете, чем занять себя на выходных? Красавицы из Сыктывкара в своих соцсетях показывают, чем можно занять досуг. Прогулки на велосипеде, спорт и просто обновление своего фотоальбома - вот тот небольшой список, чем может заняться любой. Портал PG11.ru подготовил для горожан подборку фотографий сыктывкарских красавиц, которые они публикуют у себя в Instagram. На этот раз в нее вошло шесть снимков.

Когда вас отвергают (бросают, изменяют, обманывают, предают) ваша ценность не падает, никогда, если вы не присоединяется к этому.⠀

Если вы в этот момент, ближе поворачиваетесь к себе.⠀

Первый опыт отвержения я пережила лет в 15-16, когда моя самая близкая подруга нашла себе другую подружку .⠀

Мои родители часто меня наказывали и запрещали гулять до поздна и я не могла составлять ей компанию всегда.⠀

И вот они уже вдвоём приходят ко мне (во время моего юношества было модно стоять в подъезде), курят и рассказывают как круто и весело они проводят вечера и ночи с мальчиками (у меня очередной период наказания за плохое поведение и я сижу дома).⠀

Было неприятненько.⠀

Но я знала свою ценность, если хотите, я всегда знала себе цену.⠀

Хотя, помню шуточку на эту тему одного из саркастичного товарища: "Кто знает себе цену, тот не раз её называл".⠀

Но здесь речь о другом, естественно.⠀

Я сидела дома и изучала внутренний мир человека, я писала стихи, я раскладывала себя и этот мир по полочкам.⠀

Я садилась на широкий подоконник своей комнаты, наливала чашку растворимого кофе и читала войну и мир.⠀

Мне нравится Толстой, он много уделяет внимания внутренним переживаниям, и я, перенимая его манеру, анализировала себя.⠀

Я очень много читала.⠀

Читала и понимала.

Читала и ощущала.⠀

Мой физический мир был пуст, сосредоточен вокруг моей комнаты, но внутри себя я уже путешествовала по шикарным местам, которые увижу позже. ⠀

Я много мечтала.

Я много визуализировала.⠀

Я компенсировала.

И делала это круто.

Позже, мне это очень пригодится.