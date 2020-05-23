Сексуальность и стиль: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram

Сексуальность и стиль: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram23 мая 2020
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@olgadous / instagram.com / Подборка сыктывкарских красавиц из Instagram
Горожанки радуют подписчиков эффектными снимками.
Не знаете, чем занять себя на выходных? Красавицы из Сыктывкара в своих соцсетях показывают, чем можно занять досуг. Прогулки на велосипеде, спорт и просто обновление своего фотоальбома - вот тот небольшой список, чем может заняться любой. Портал PG11.ru подготовил для горожан подборку фотографий сыктывкарских красавиц, которые они публикуют у себя в Instagram. На этот раз в нее вошло шесть снимков.
@natatalalaa
Ну что, скажите, похожи мы с @olichkanavodova? Не раз слышала, что похожи, один раз даже приняли меня за тренера Олю в нашем @centre_gravitation11 #сыктывкар #республикакоми #pg_beauty #девочки #косы #подружки #ухта #усинск #киров #самара #воронеж #ростовнадону #краснодар #сочи
@irinka__samarkina
Сотри случайные черты, и ты увидишь - мир прекрасен
@olgadous
Когда вас отвергают (бросают, изменяют, обманывают, предают) ваша ценность не падает, никогда, если вы не присоединяется к этому.⠀
Если вы в этот момент, ближе поворачиваетесь к себе.⠀
Первый опыт отвержения я пережила лет в 15-16, когда моя самая близкая подруга нашла себе другую подружку .⠀
Мои родители часто меня наказывали и запрещали гулять до поздна и я не могла составлять ей компанию всегда.⠀
И вот они уже вдвоём приходят ко мне (во время моего юношества было модно стоять в подъезде), курят и рассказывают как круто и весело они проводят вечера и ночи с мальчиками (у меня очередной период наказания за плохое поведение и я сижу дома).⠀
Было неприятненько.⠀
Но я знала свою ценность, если хотите, я всегда знала себе цену.⠀
Хотя, помню шуточку на эту тему одного из саркастичного товарища: "Кто знает себе цену, тот не раз её называл".⠀
Но здесь речь о другом, естественно.⠀
Я сидела дома и изучала внутренний мир человека, я писала стихи, я раскладывала себя и этот мир по полочкам.⠀
Я садилась на широкий подоконник своей комнаты, наливала чашку растворимого кофе и читала войну и мир.⠀
Мне нравится Толстой, он много уделяет внимания внутренним переживаниям, и я, перенимая его манеру, анализировала себя.⠀
Я очень много читала.⠀
Читала и понимала.
Читала и ощущала.⠀
Мой физический мир был пуст, сосредоточен вокруг моей комнаты, но внутри себя я уже путешествовала по шикарным местам, которые увижу позже. ⠀
Я много мечтала.
Я много визуализировала.⠀
Я компенсировала.
И делала это круто.
Позже, мне это очень пригодится.
@nastya.roshenko
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@evgeniya____alekseevna
Мы думали, у нас такие серьезные проблемы. Откуда нам было знать, что мы счастливы?
Маргарет Этвуд "Рассказ Служанки" #syktyvkar #progorod11 #smile #sunnyday #beautiful #picoftheday #сыктывкар #bestoftheday #selfie #isolation #quarantine #blonde #cute #instagood #pg_beauty
@kozlitina_olga
#pg_beauty
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