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В России планируют не пускать детей без прививок в школы и детсады

В России планируют не пускать детей без прививок в школы и детсады

23 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com / В России планируют не пускать детей без прививок в школы и детсады
Проект разрабатывается в Совете Федерации

Сенаторы планируют разработать законопроект, который запрещает допускать детей без прививок в школы и дошкольные учреждения. Соответствующее предложение содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

Внести изменения в законодательство в целях усиления требований к иммунопрофилактике и предусмотреть следующее: не допускать детей, не имеющих прививок в соответствии с утвержденным календарем профилактических прививок в дошкольные учреждения и школы, включить информацию о недопуске приема в организованные коллективы в информированное добровольное несогласие родителя на проведение прививок детям, - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Для реализации данной инициативы сенаторы планируют внести изменения в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Какое наказание предлагается за нарушение норм данного законопроекта, в документе не уточняется. Законопроект также расширит перечень обязательных профилактических прививок, включенных в национальный календарь.

Ранее Минздрав РФ рекомендовал регионам принимать решение о приостановке плановой вакцинации, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в субъекте.

Календарь прививок включает в себя вакцинации против вирусного гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки). Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против таких болезней, как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, менингококковая инфекция, сибирская язва, туляремия, холера, чума.

Напомним о ситуации с коронавирусом в Коми. На 22 мая под медицинским наблюдением находились 1811 человек, из них 1754 контактировали с заболевшими, 57 прибыли из-за рубежа. 513 (+29) человек выздоровело. За последние сутки снято с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 606 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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Дети Закон Здоровье Образование

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Комментарии 1

8 часов назад Пердун
Цифровое сообщество фашистско-медицинского толка?
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