Погода в Сыктывкаре на 22 мая: холода наступают

23 мая в столице Коми ожидается холодный, хоть и немного солнечный день. Небо останется облачным с прояснениями, а ветер северным - северо-западным, умеренным. Синоптики также не обещают существенных осадков.

Погода в Сыктывкаре на 23 мая: