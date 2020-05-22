Погода в Сыктывкаре на 22 мая: холода наступают

Ожидается переменная облачность
Погода в Сыктывкаре на 22 мая: холода наступают22 мая 2020
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Фото из архива «Pro Города»
23 мая в столице Коми ожидается холодный, хоть и немного солнечный день. Небо останется облачным с прояснениями, а ветер северным - северо-западным, умеренным. Синоптики также не обещают существенных осадков.
Погода в Сыктывкаре на 23 мая:
- Температура ночью: +2...+4 °C
- Температура днём: +9...+11 °C
- Облачно с прояснениями
- Без существенных осадков
- Ветер: С, СЗ, умеренный
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