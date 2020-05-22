В России заявили об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 на людях

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено, сообщил «Интерфаксу» директор центра академик РАН Александр Гинцбург.

- Что касается разработчиков - да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой (...) Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены, - сказал Гинцбург в интервью агентству.

Отвечая на вопрос о том, были ли побочные эффекты, академик ответил: «Нет. Все живы, здоровы и радуются». Он не уточнил число коллег, которые ввели себе вакцину, однако, по его словам, это широкий круг сотрудников центра - разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

Гинцбург пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2.

Аденовирус используется в качестве «контейнера», чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой «короны», благодаря которой коронавирус получил свое название) и «познакомить» таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

На 22 мая в Коми лабораторно подтверждено 1067 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Еще один человек скончался, 29 пациентов выписались после выздоровления.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»