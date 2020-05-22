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Тесты на коронавирус: почему их делают не всем и какие проблемы с этим есть в Сыктывкаре

Тесты на коронавирус: почему их делают не всем и какие проблемы с этим есть в Сыктывкаре

22 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Егор Алеев/ ТАСС / Тесты на коронавирус: почему их делают не всем и какие проблемы с этим есть в Сыктывкаре
Выявить болезнь можно и в частной клинике

В Сыктывкаре остро стоит вопрос тестирования на коронавирус. Далеко не все могут сдать анализы и получить их результат. Портал PG11.ru попытался разобраться, при каких условиях сыктывкарцы могут сделать тест на COVID-19.

В нашу редакцию обратился сыктывкарец со своей проблемой. Его бабушка лежала в больнице в отделении, где, по ее словам, находились больные коронавирусом:

Пару недель назад мою бабушку положили в больницу с переломом. По ее словам, в отделении все жутко кашляли. Ее выписали. Через несколько дней после выписки, а именно 15 мая, ей стало плохо, - рассказывает парень. 

Помочь бабушке приехали родственники. Они вызвали скорую и ее снова увезли в больницу, но уже с воспалением легких. 16 мая у женщины взяли анализ крови и диагностировали коронавирус. А родственники узнали об этом только когда разъехались по домам. Молодой человек с бабушкой напрямую не контактировал. Однако его мать помогала старушке, когда ей стало нездоровиться.

Мы пытались выяснить, что нам делать дальше. Однако в больнице с нами отказались разговаривать, пока мы не пригрозили обращением в Росздравнадзор. После этого врач, который с нами работает, стала сама звонить нам. Она сообщила в СЭС и сказала, что к нам должны прийти делать тесты, - отмечает молодой человек.

Однако к парню никто не приехал. 19 мая ему позвонили и сказали, что тест делать не будут. 

Мне сообщили, что тест будут делать только тем, кто напрямую контактировал с инфицированными. То есть, к примеру, моей матери.  Если у нее тест будет положительным, то только тогда сделают мне. А в чем, собственно, проблема? Почему нельзя сделать тест всем, кто контактировал с больным, даже если косвенно? В этой ситуации мне кажется, что власти либо экономят, либо не хотят портить статистику. Сначала мне сказали, что я могу спокойно идти на работу и продолжать заниматься своими делами. Однако после того, как тест матери все-таки сделали, мне порекомендовали оставаться дома, - сказал сыктывкарец.

К счастью, все закончилось хорошо. Тест матери молодого человека оказался отрицательным. Сейчас он работает в обычном режиме.

«Яндекс» сделал тестирование для жителей Москвы и Московской области бесплатным. В данный момент, в виде пожертвования, выделено уже 10 000 тестов. Нужно всего лишь оформить заявку на сайте, дождаться сотрудника частной медицинской компании. Результат такого теста будет известен в течение трех дней. 

Роспотребнадзор сообщает, что список контактных лиц определяется специалистами в ходе эпидемиологического расследования. Всем лицам, которые контактировали с больными коронавирусом, делаются тесты. Они проводятся в лаборатории и результат можно узнать в течение 5-7 часов.

Миндзрав Коми сообщает, что под тестирование попадают:

  • вернувшиеся на территорию Российской Федерацию с признаками респираторных заболеваний
  • контактировавшие с больным COVID-19
  • с диагнозом внебольничная пневмония
  • люди старше 65 лет, которые обратились за помощью с симптомами респираторного заболевания
  • медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-19

Те, кто хотят пройти тест самостоятельно, могут заказать его в частной клинике. Этот тест определяет специфические антитела, благодаря которым возможно диагностировать коронавирус. В Сыктывкаре процедура стоит 1170 рублей и будет делаться до 3 рабочих дней.

В паблике «Сыктывкар. Pro Город. Новости» мы спросили у сыктывкарцев, сколько они готовы потратить на тестирование на коронавирус.

 

 
Большинство готово потратить на тестирование менее 1 000 рублей. В комментариях сыктывкарцы высказались резко негативно о платном тестировании.

Евгения Перминова

Не собираюсь платить за то, что не имеет никакого смысла. Что за бред?

Василий Мишарин

Если Минздраву это надо, то пусть приезжают и делают эти тесты.

Наталья Турубанова

Не буду платить. Может, государство всё-таки позаботится о своем народе?

В своем обращении врио главы Коми Владимир Уйба сообщил в своем видеообращении 3 мая, что бесплатные экспресс-тесты будут возможны только через 2-3 месяца, когда очередь за ними снизится до нуля. Пока что в приоритете стоят люди из группы риска. 

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Коронавирус

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