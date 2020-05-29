Тест для сыктывкарцев: что вы знаете о пионерском движении

19 мая 1922 года 2-я всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В честь этого события 19 мая отмечался в СССР как День рождения пионерии. Пройдите тест от портала PG11.ru, чтобы выяснить, как хорошо вы знаете историю пионерского движения. Обратите внимание - тест не работает, если у вас включен блокировщик рекламы!

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Делитесь результатами теста в комментариях!