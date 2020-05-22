Работа из дома: что чаще всего отвлекает людей во время самоизоляции

Служба исследований hh.ru провела социологический опрос и выяснила основные причины, по которым людям трудно сосредоточиться на работе в домашних условиях. Оказалось, что чаще всего работающие из дома россияне отвлекаются на приготовление еды и незапланированный перекус (29% опрошенных), вторым по популярности ответом стало нахождение рядом взрослых родственников (22%) и детей (23%).

Соцсети больше всего мешали 19% россиян, 12% опрошенных пожаловались на тягу к просмотру сериалов, чтение новостей о коронавирусе и обучение на онлайн-курсах. 8% мешал шут от ремонта у соседей. Игроманов оказалось совсем немного, только 3%. Наконец, только 1% опрошенных от работы может отвлечь интересная книга.

Как ни странно, мужчины чаще всего жаловались на шум других членов семьи, а их супруги – на трату времени на кухонные дела. Горожане-одиночки чаще всего отвлекались от работы из-за чувства голода и бесцельного просмотра социальных сетей. Чем больше семья у человека, тем чаще люди стали жаловаться на своих домочадцев. В семьях из трех человек 37% респондентов жаловались на приставание ребенка во время работы. В семьях же из трех и более человек дети мешали работать уже 47-50% опрошенных.

Логично, но жалобы на необходимость приготовления пищи, и чувство голода снижались по мере роста количества членов семьи. Среди работающих из дома респондентов 36% заявили, что работать им мешает чувство голода и время, которое приходится тратить на приготовлении пищи. В семьях же из пяти и более человек к такому же ответу пришли всего 22% респондентов.

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