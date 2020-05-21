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Ученые рассказали, как коронавирус влияет на мозг

Ученые рассказали, как коронавирус влияет на мозг

21 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
AP Photo / CDC
Биологи пришли к выводу, что болезнь воздействует на нейроны

Европейские ученые предполагают, что коронавирус может вести к гибели нейронов и вызывать нейродегенеративные заболевания. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на ресурсе bioRxiv, пишет РИА Новости.

Ученые из Германии и Франции отметили, что все чаще сообщается о влиянии коронавируса на нейроны человеческого мозга. Поэтому они решили выяснить, какие последствия может вызывать заражение COVID-19. С помощью органоида головного мозга, созданного посредством 3D-технологий, биологи пришли к выводу, что коронавирус воздействует на нейроны кортикальных колонок.

- Мы использовали 3D-органоиды человеческого мозга в качестве экспериментальной системы для изучения COVID-19 и установили неожиданное воздействие SARS-CoV-2 на нейроны человека, похожее на нейродегенерацию, - говорится в исследовании, где также отмечается, что заражение ведет к тау-гиперфосфолированию, а затем и к гибели нейронов.

Биологи из Германии и Франции также выявили, что хоть коронавирус и проникает в нейроны человеческого мозга, он не способен на репликацию в центральной нервной системе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.

Напомним, на На 21 мая в Коми лабораторно подтверждено 1032 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Еще один человек скончался, 38 пациентов выписались после выздоровления.

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Коронавирус

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