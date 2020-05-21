Фото дня от сыктывкарки: отблески теплого заката в затопленной дороге

Половодье - это не только автобусные причалы и затонувшие дома, это еще и время, когда можно сделать удивительные кадры. Нужно только поймать ракурс, что и сделала наша замечательная подписчица, снимок которой попадает в рубрику «Фото дня».

@Софья Мельникова

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