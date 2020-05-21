Фото дня от сыктывкарки: отблески теплого заката в затопленной дороге

Горожане делятся интересными снимками
Фото дня от сыктывкарки: отблески теплого заката в затопленной дороге21 мая 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Софья Мельникова
Половодье - это не только автобусные причалы и затонувшие дома, это еще и время, когда можно сделать удивительные кадры. Нужно только поймать ракурс, что и сделала наша замечательная подписчица, снимок которой попадает в рубрику «Фото дня».
@Софья Мельникова
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Комментарии 0