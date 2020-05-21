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В Сыктывкаре может появиться спортплощадка для экстремалов

В Сыктывкаре может появиться спортплощадка для экстремалов

21 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Комиинформ
Ее планируют построить на территории гимназии искусств при главе Коми

В Сыктывкаре может появиться спортивная площадка для экстремальных видов спорта. За ее создание готовы взяться городские активисты в рамках реализации проекта «Народный бюджет», пишет «Комиинформ»

Такой механизм реализации предложен Министерством физической культуры и спорта Республики Коми. Недавно министр спорта РК Николай Бережной сообщил, что в 2020 году для спортивно одаренных детей появится еще один объект - универсальная спортивная площадка. Сделано это будет на территории гимназии искусств при главе Коми.Узнав это, активисты обратились в Министерство спорта РК с предложением обустроить заброшенное футбольное поле современной площадкой для скейтбординга, роллеров и любителей велоэкстрима. Оно также располагается рядом с планируемой на вырубку берёзовой рощей у Гимназии искусств.Министерство поддержало идею создания площадки для занятий скейтбордингом и велосипедным спортом в микрорайоне «Орбита». Это станет хорошим средством профилактики пагубных явлений среди несовершеннолетних, в том числе среди лиц, состоящих на различных профилактических учетах. А также может стать отличным местом организации досуга несовершеннолетних, для проведения тренировочных занятий и проведения муниципальных спортивных мероприятий по данным видам спорта.

В качестве механизма создания данной площадки Министерство предложило активистам возможность рассмотреть ее в рамках реализации проекта «Народный бюджет».

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