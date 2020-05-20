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В Сыктывкаре бумажные проездные заменят пластиковой картой

В Сыктывкаре бумажные проездные заменят пластиковой картой

20 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Проект предполагает постепенный переход

ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» сообщает, что по результатам конкурса, организованного Минтруда Коми, компания стала региональным оператором автоматизированной системы оплаты льготного проезда. Старт проекта по внедрению электронных проездных намечен на июнь этого года. Сыктывкар и Ухта станут первыми городами, которых затронет нововведение.

- Благодаря автоматизированной системе оплаты проезда граждане получают удобный и современный способ оплатить билет. В скором времени к этой системе присоединятся и льготные пассажиры. Имея полную информацию о поездках, перевозчик в режиме реального времени может проводить мониторинг пассажиропотока. Это поможет корректно выстраивать маршрутную сеть и оптимально формировать транспортную работу. В конечном итоге, это приведет к улучшению качества обслуживания, - отмечает директор «САТП №1» Дмитрий Чепурнов.

Проект предполагает постепенный переход от бумажных проездных билетов к электронным носителям в течение трех месяцев. Каждому «льготнику» предоставляется право выбора: бесплатно получить социальную транспортную карту или активировать услугу льготного проезда по бесконтактной банковской карте платежной системы «Мир».

Ключевые характеристики останутся прежними: безлимитный проезд на городских автобусах в течение месяца за 400 рублей. Фактически изменится только то, что теперь не нужно каждый месяц приходить за новым проездным. Необходимо лишь вовремя пополнять баланс на очередной месяц. Причем сделать это можно дистанционным способом — через мобильное приложение или интернет-банк Сбербанк Онлайн.

Получить социальную транспортную карту или активировать услугу льготного проезда по бесконтактной банковской карте можно в ближайших пунктах реализации социальных проездных билетов.

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Общественный транспорт

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