Фото дня в Сыктывкаре: атмосфера весеннего леса и его обитатели

@dimvortep

- Хорошо когда хорошая погода и можно пройтись на свежем воздухе послушать пение лесных птиц посмотреть на животных. Сегодня снова видел белок но увы они такие шустрые и убегают далеко, что на телефон сложно сфотографировать.

- Ну вот наконец то я сфотографировал этих прекрасных, пушистых созданий. ( NikonD3100 - 55-300mm )

- От меня не спрячется даже кукушка.

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