Фото дня в Сыктывкаре: атмосфера весеннего леса и его обитатели

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Фото дня в Сыктывкаре: атмосфера весеннего леса и его обитатели20 мая 2020
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@dimvortep
@dimvortep
- Хорошо когда хорошая погода и можно пройтись на свежем воздухе послушать пение лесных птиц посмотреть на животных. Сегодня снова видел белок но увы они такие шустрые и убегают далеко, что на телефон сложно сфотографировать.
- Ну вот наконец то я сфотографировал этих прекрасных, пушистых созданий. ( NikonD3100 - 55-300mm )
- От меня не спрячется даже кукушка.
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20 мая 2020, 19:25
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