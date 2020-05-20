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Россиянам разрешат голосовать дистанционно

Россиянам разрешат голосовать дистанционно

20 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
culture.ru
Законом также предоставляется возможность собирать подписи через Госуслуги

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне, пишет ТАСС.

Законом вводится понятие «дистанционное электронное голосование», под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения. Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также предусмотрено дистанционное электронное голосование.

Как отмечает ТАСС, законом также предоставляется возможность наряду с установленным порядком осуществлять сбор подписей избирателей через единый портал государственных и муниципальных услуг. Речь идет о сборе подписей, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума. Устанавливается, что количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта РФ, однако оно не может превышать половину от количества необходимых для регистрации кандидата подписей.

Документ также уточняет требования по заполнению подписных листов. В частности, предусматривается, что теперь «при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество», а не только подпись.

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Закон

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