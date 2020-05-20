Сыктывкарка, которая искала деньги на похороны брата, собрала нужную сумму20 мая 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Фото Алены Панюковой / Сыктывкарка, которая искала деньги на похороны брата, собрала нужную сумму
На это ушло всего пару дней
Сыктывкарка оказалась вынуждена собирать деньги на похороны брата. Горожанка обратилась за помощью к людям на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и за пару дней ей удалось собрать всю необходимую сумму.
Напомним, брат Алены Панюковой скончался 19 мая в Корткеросе. Из-за ситуации с коронавирусом Алена потеряла работу, а новую найти все еще не удалось. На похороны девушке нужно было собрать 20 000 рублей, поэтому она обратилась за помощью к людям в посте на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
- Никогда не думала, что буду просить о помощи. В нынешнее время даже не на что похоронить родственника, мы все понимаем, что многие остались без работы и дохода на жизнь. Помогите, кто сколько может! - просит Алена на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Силами близких, неравнодушных знакомых, бывших коллег Алене удалось собрать нужную сумму всего за пару дней.
Алена Панюкова выражает искреннюю благодарность всем, кто поучаствовал в сборе.
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