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Первый этап снятия самоизоляции в Коми перенесли

Первый этап снятия самоизоляции в Коми перенесли

19 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
rkomi.ru
Ранее мероприятия намечались на 21 мая

Врио главы Коми Владимир Уйба снова выступил с видеообращением к жителям региона. руководитель республики рассказал, что из-за новых очагов заражения снятие ограничений по COVID-19 пришлось перенести. На этот раз на 29 мая.

Напомним, что к 21 мая правительство республики планировало снова выйти на очередное ослабление ограничительных мер и приблизиться к полному выполнению первого этапа снятия ограничений.

На 19 мая в регионе лабораторно подтверждено 1007 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждено 425 (+7) случаев выздоровления пациентов. Кроме того, выросло количество жертв - еще один человек скончался.

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