Фото дня в Сыктывкаре: спонтанная прогулка по Заречью

В Коми началось половодье: некоторые населенные пункты оказались под водой настолько, что в отдельных районах даже ввели режим ЧС. Сыктывкар стихия тоже не обошла стороной - вот так сегодня выглядит Заречье. А снимки оттуда попадают в нашу рубрику «Фото дня».

@yurisakov

- Спонтанная прогулка по Заречью

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