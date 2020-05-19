Выяснилось, когда автобусы в Сыктывкаре начнут работу в обычном режиме

Сыктывкарцы жалуются, что опаздывают на работу из-за того, что автобусы до сих пор ходят редко, несмотря на окончание нерабочих дней. В САТП №1 рассказали, когда автобусы будут ходить, как раньше.

Пресс-служба САТП №1 сообщила, что из-за ситуации с коронавирусом пассажиропоток упал почти на 70%. Но на прошлой неделе они уже обновили расписание нескольких маршрутов, а с улучшением эпидемиологической обстановки все маршруты начнут работать в привычном режиме.

- Для поддержания сбалансированной работы в период самоизоляции, мы были вынуждены сократить количество рейсов и приостановить работу некоторых маршрутов. Эти меры основаны на данных о пассажиропотоке и призваны рационально использовать человеческие ресурсы и подвижной состав предприятия. Мы внимательно следим за ситуацией и уже на прошлой неделе обновили расписания самых востребованных маршрутов №1, 18 и 54. Уверены, с улучшением эпидемиологической обстановки, пассажирские перевозки вернутся к привычному формату работы, - сообщила пресс-служба САТП №1.

Напомним, в столице Коми на время изменится движение 25, 102 и 103 автобусных маршрутов. Об этом сообщает городская администрация. Изменения связаны с ремонтными работами по улице Красноборской в районе пересечения с улицей Охотничьей с 08:00 часов 19 мая 2020 года до 18:00 часов 20 мая 2020 года. Движение транспорта по маршрутам №№ 25, 102 и 103 будет осуществляться в объезд по следующей схеме:

В прямом направлении: ул.Красноборская – ул.Лесосплавная – ул.Большая – ул.Мича-Яг – ул.Красноборская – далее по маршруту;

В обратном направлении: ул.Красноборская – ул.Мича-Яг – ул.Большая – ул.Лесосплавная – ул.Красноборская – далее по маршруту.

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