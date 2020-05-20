Разные для детей и для взрослых: в Сыктывкаре наконец-то могут появиться велодорожки

С приходом теплой погоды открылся и велосезон. Велосипедистов в городе стало действительно много: в парках, на улицах, на проезжих частях. Уже три года назад в базе УМВД по Сыктывкару было зарегистрировано более 20 000 велосипедов. Для города с населением около 259 тысяч это значительное число, согласитесь?

Практически у каждого подъезда в теплое время года есть импровизированная парковка

Но отдельных дорожек для велосипедистов в Сыктывкаре до сих пор нет. И это часто приводит к аварийным ситуациям. Как сообщили в УГИБДД по Сыктывкару, в 2019 году произошло 22 ДТП с велосипедистами, в 12 из них пострадали люди. В этом году случилось уже пять ДТП с велосипедистами, из них с пострадавшими - два.

Даже на небольших заездах во дворы велосипедисты должны спешиваться. Но зачастую горожане не соблюдают это правило.

В группе «Сыктывкар. Pro Город. Новости» редакция провела опрос «Нужны ли велодорожки в Сыктывкаре», и узнала мнение горожан. Подавляющее большинство подписчиков считает, что они необходимы.

- Очень нужны… Страшно гулять с детьми по тротуарам... - пишет Людмила Канева в комментариях.

- Очень нужны, было бы прекрасно!!! Особенно добираться до Орбиты, Выльгорта и Эжвы, - поделилась мнением Карина Баскова.

- До Эжвы отдельную велополосу. Это самый простой, малозатратный и реальный проект, - отметила Клавдия Павлова.

Решить проблемы велосипедистов предлагает бизнесмен Андрей Тарасевич. Уже много лет он увлекается велоспортом, поддерживает и развивает его в Коми.

Фото с личной страницы Андрея Тарасевича

- Моя команда установила в Сыктывкаре более 170 велопарковок, в этом году установим еще 10. Очень хочется, чтобы в городе была комфортная велосреда, - поделился Андрей Тарасевич.

Велопарковки, установленные по инициативе Андрея Тарасевича

- Вместе с партнерами я организовал ежегодное мероприятие «Велоночь» в Сыктывкаре, а затем инициативу подхватила и вся республика. Это событие действительно сближает семьи и горожан. В 2017 году мы собрали 5600 человек с велосипедами на Стефановской площади. Это был рекорд России по количеству велосипедистов на численность населения. В этом году, когда снимут ограничения, надеюсь, пройдет уже восьмая «Велоночь»! - рассказал Андрей Тарасевич.

«Велоночь-2019». Фото Владислава Гусельникова

«Велоночь-2019». Фото Владислава Гусельникова

Преимущество велосипедных дорожек:



1. Безопасность – это самое главное. На дорожки наносят разделительный контур и специальную разметку, что существенно снижает вероятность ДТП с участием велосипедистов.



2. Удобство, если трасса грамотно и правильно организована. Например, по ПДД велосипедисты не могут поворачивать налево, если на дороге две и более полосы в попутном направлении. Но когда перекресток организован правильно, с помощью отдельной дорожки велосипедисты имеют право повернуть в нужную им сторону.



3. Комфорт. Согласитесь, на дороге, даже если ловко маневрировать между авто, то расслабиться особо не получится. Тогда как по велосипедной дорожке можно спокойно проехать, прогуливаясь.

По словам Андрея Тарасевича, когда он приехал в Сыктывкар в 1996 году после окончания института, автомобилей почти не было. Со временем каждый год их становилось все больше. То же самое происходит и с велосипедистами. Как отмечает предприниматель, сегодня движение в городе организовано слабо и порядка нет: пешеходы, велосипедисты и мамы с колясками - делят один тротуар.

По ПДД, при движении по тротуарам, пешеходным дорожкам, обочинам и пешеходным зонам велосипедист не должен создавать помехи движению иных лиц.

- Считаю, что нужно упорядочить движение велосипедистов и пешеходов. По ГОСТу велодорожки должны быть шириной 2,5 метра с дорожными знаками и гладким асфальтированным покрытием. Чтобы создать такие, нужно согласовать действия со администрацией, ГИБДД, дорожными службами. И, конечно, необходимо финансирование. Поэтому весь процесс небыстрый, - считает Андрей Тарасевич.

- Я предлагаю сделать велодорожки для детей и взрослых. Первые нужны для обучения и могут быть двусторонние, их можно проложить в парках и скверах в каждом районе города. Для взрослых есть пять проектов для одностороннего движения. По одному из них велодорожка начинается в Кировском парке. Трасса с препятствиями проходит вдоль реки и заканчивается в Орбите. Конечно, хочется сделать все как можно быстрее, - сообщил предприниматель.

Решить проблему с велодорожками Андрей Тарасевич планирует лично. Он баллотируется в Совет городского округа «Сыктывкар» и стремится изменить наш город к лучшему. Проект создания велодорожек бизнесмен хочет воплотить в жизнь в первую очередь.

Предварительное голосование по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления пройдет на сайте https://www.gosuslugi.ru/ с 25 по 30 мая 2020 года.