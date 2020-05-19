Сыктывкар начали обрабатывать от клещей

Сыктывкар начали обрабатывать от клещей19 мая 2020
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Администрации Сыктывкара
Завершить мероприятия планируется к концу мая
В столице Коми стартовала противоклещевая обработка общественных территорий. Она началась сегодня, 19 мая, с Театральной площади. Далее подрядчики перейдут на другие озеленённые территории. При благоприятных погодных условиях полностью завершить обработку планируется к концу мая.
Территории, которые будут обрабатываться против клещёй:
- - парк им. Мичурина;
- - парк им. Кирова;
- - городской сквер у Стефановской площади;
- - «Аллея героев» около мемориального комплекса «Вечный огонь»;
- - городской сквер у драмтеатра им. В. Савина;
- - сквер «Детский мир»;
- - сквер в п.г.т. В. Максаковка;
- - зеленый массив в районе мемориала «Памяти павших будьте достойны» (м. Лесозавод);
- - сквер в мкр. Строитель.
- - зеленый массив за гостиницей «Сыктывкар»;
- - арт-объект «Сундук Суханова»;
- - сквер в районе здания № 4 по ул. Куратова;
- - сквер в районе памятника Димирову;
- - сквер в районе мемориального камня пострадавшим в Чернобыльской и других ядерных катастроф;
- - Покровский бульвар;
- - зеленый массив в районе ул. Корабельная, д. 34, п.г.т. Краснозатонский;
- - сквер по ул. Красноборская, п.г.т. В. Максаковка;
- - центральное кладбище (в квартале улиц Морозова-Димитрова-
Станционная).
Кстати, 19 мая в столице Коми запустили фонтаны. До этого силами работников МКП «Жилкомсервис» проводились работы по подготовке фонтанов к работе в новом сезоне. Фонтаны запустили в сквере у «Детского мира», на Стефановской и Театральной площадях и у здания администрации города.
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19 мая 2020, 15:00
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