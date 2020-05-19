Сыктывкар начали обрабатывать от клещей

В столице Коми стартовала противоклещевая обработка общественных территорий. Она началась сегодня, 19 мая, с Театральной площади. Далее подрядчики перейдут на другие озеленённые территории. При благоприятных погодных условиях полностью завершить обработку планируется к концу мая.

Территории, которые будут обрабатываться против клещёй:

- парк им. Мичурина;

- парк им. Кирова;

- городской сквер у Стефановской площади;

- «Аллея героев» около мемориального комплекса «Вечный огонь»;

- городской сквер у драмтеатра им. В. Савина;

- сквер «Детский мир»;

- сквер в п.г.т. В. Максаковка;

- зеленый массив в районе мемориала «Памяти павших будьте достойны» (м. Лесозавод);

- сквер в мкр. Строитель.

- зеленый массив за гостиницей «Сыктывкар»;

- арт-объект «Сундук Суханова»;

- сквер в районе здания № 4 по ул. Куратова;

- сквер в районе памятника Димирову;

- сквер в районе мемориального камня пострадавшим в Чернобыльской и других ядерных катастроф;

- Покровский бульвар;

- зеленый массив в районе ул. Корабельная, д. 34, п.г.т. Краснозатонский;

- сквер по ул. Красноборская, п.г.т. В. Максаковка;

- центральное кладбище (в квартале улиц Морозова-Димитрова- Станционная).

Кстати, 19 мая в столице Коми запустили фонтаны. До этого силами работников МКП «Жилкомсервис» проводились работы по подготовке фонтанов к работе в новом сезоне. Фонтаны запустили в сквере у «Детского мира», на Стефановской и Театральной площадях и у здания администрации города.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»