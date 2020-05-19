Синоптики предсказали жителям Коми холодное начало лета

По предварительному прогнозу на первый летний месяц жителей России ждет весьма неплохая погода. Об этом рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В Москве и Подмосковье в начале месяца среднесуточная температура обычно +15,6 градуса, а в конце месяца воздух прогревается еще на градус-другой. Это значит, что ночью температура воздуха - плюс 10 градусов, а днем - от 20 градусов и выше.

- В этом году получается, что июнь может оказаться теплее: температура будет плюс 10-15 градусов по ночам и плюс 20-25 градусов днем. При похолоданиях температура может понижаться по ночам до плюс 4-9 градусов, а днем быть не больше плюс 15 градусов». Примерно такая же ситуация в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, - уточнила Паршина.

Самый холодный июнь бывает на востоке Северо-Западного округа - в Республике Коми, восточной половине Архангельской области, в Ненецком округе. По ночам там 8-13 градусов тепла, а днем 17-22 градуса. При похолоданиях возможны ночные заморозки.

В районах, где ожидается преобладание антициклонов, осадков будет мало. Речь о центре, востоке Северо-Западного округа, Поволжье, Нижнем Поволжье и республиках Северного Кавказа. Дефицит осадков предполагается почти на всей территории Якутии, кроме юго-восточных районов, а также на севере Чукотки, на западе Амурской области.

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