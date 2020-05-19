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Синоптики предсказали жителям Коми холодное начало лета

Синоптики предсказали жителям Коми холодное начало лета

19 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Самый холодный июнь бывает на востоке Северо-Западного

По предварительному прогнозу на первый летний месяц жителей России ждет весьма неплохая погода. Об этом рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В Москве и Подмосковье в начале месяца среднесуточная температура обычно +15,6 градуса, а в конце месяца воздух прогревается еще на градус-другой. Это значит, что ночью температура воздуха - плюс 10 градусов, а днем - от 20 градусов и выше.

- В этом году получается, что июнь может оказаться теплее: температура будет плюс 10-15 градусов по ночам и плюс 20-25 градусов днем. При похолоданиях температура может понижаться по ночам до плюс 4-9 градусов, а днем быть не больше плюс 15 градусов». Примерно такая же ситуация в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, - уточнила Паршина.

Самый холодный июнь бывает на востоке Северо-Западного округа - в Республике Коми, восточной половине Архангельской области, в Ненецком округе. По ночам там 8-13 градусов тепла, а днем 17-22 градуса. При похолоданиях возможны ночные заморозки.

В районах, где ожидается преобладание антициклонов, осадков будет мало. Речь о центре, востоке Северо-Западного округа, Поволжье, Нижнем Поволжье и республиках Северного Кавказа. Дефицит осадков предполагается почти на всей территории Якутии, кроме юго-восточных районов, а также на севере Чукотки, на западе Амурской области.

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