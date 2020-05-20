«В декрете реально тупеешь»: блогер из Сыктывкара рассказала, каково это - быть мамой

После рождения детей жизнь любой женщины меняется. О том, как именно это происходит, порталу PG11.ru рассказала сыктывкарский блогер, мама троих детей Светлана Уланова.

У Светланы трое детей: девяти, семи и трех лет. Девушка уверена, что быть мамой - это целая отдельная профессия:

- Надо быть сразу и педагогом, и поваром, и клоуном, и врачом и много кем еще! Самая жизненная проблема, наверное, именно в этом - надо постоянно быть многозадачной. Как говорится, «и швец, и жнец, и на дуде игрец» - это точно про всех мам.

Еще одна из проблем материнства, которую отмечает Светлана - это отсутствие развития. Каждый день превращается в день сурка: завтрак, занятия, прогулка, обед, тихий час, полдник, игры, сон, а утром опять все сначала. И так по кругу.

- В декрете реально тупеешь, поэтому очень важно развиваться, хотя бы книги читать или придумать себе увлекательное хобби, - советует блогер.

По словам Светланы, в ее жизни часто возникают моменты, когда хочется просто побыть одной:

- Иногда хочется, к примеру, просто сходить в магазин за хлебом. Без детей. Но ты не можешь, ведь их не с кем оставить. И у тебя практически нет личного свободного времени. Даже чтобы сходить на маникюр, надо отпрашиваться у мужа или мамы, просить их, чтобы они посидели с ребенком. Вот это, наверное, тоже одна из основных проблем.

Многие молодые люди, которые планируют ребенка, беспокоятся, что после его рождения придется отказаться от общения со старыми друзьями, что могут испортиться отношения даже с партнером. Но Светлана рассказала, что дети - не помеха ни общению, ни работе:

- Конечно, семейная жизнь и дети отдаляют от прежних друзей, ведь интересы уже могут не совпадать. Но теперь и у всех моих подруг тоже есть дети, и мы также общаемся. Как-то радикально на отношения с друзьями рождение детей не повлияло. Отношения с мужем же поменялись только в лучшую сторону. Мы очень хотели детей и планировали их. Они мне никогда не мешали. И блогером я стала уже с детьми. Трудностей особых нет, старшие уже все понимают и даже иногда помогают мне в моей работе - например, фото сделать.

Муж Светланы помогает ей с детьми без всяких проблем. К бабушкам-дедушкам за помощью пара старается не обращаться:

- Мы с мужем разделили обязанности, и, конечно же, его жизнь тоже поменялась. Стало больше ответственности, тем более, у нас мальчишки. Они, как известно, больше тянутся к отцам. Родители нам с детьми практически не помогают. Мы живем своей семьей и не просим помощи. Бывают иногда ситуации, когда надо с кем-то срочно оставить, и тогда мы просим об этом. Но такое бывает очень редко.

Даже с путешествиями у семьи не возникает проблем:

- Мы хорошо продумываем поездки и все получается так, как планировали. Мы даже на море ездили с 5-месячным ребенком. Реже путешествовать точно не стали.

Горожанка рассказала, что во время беременности, особенно на поздних сроках, ей трудно что-то делать физически, но после родов девушка всегда быстро восстанавливается.

- Физическую форму я поддерживаю с помощью нагрузок и упражнений на конкретные группы мышц. Это и тренажерный зал, и йога, и домашние тренировки. Я считаю, что у меня для моего возраста очень хорошая фигура без лишнего веса.

Недавно Светлана завела собаку, ведь уверена, что питомец помогает развивать в детях чувство ответственности и заботы о ближних. Дети девушки просто обожают нового члена семьи.

Несмотря на то, что жизнь матери связана с огромной ответственностью и необходимостью быть самым настоящим супер-человеком, быть мамой - это большое счастье для Светланы.

- Это счастье перекрывает все проблемы, которые существуют. И если бы у меня была возможность вернуться назад и изменить свою жизнь, то я все равно бы стала мамой. И пусть меня закидают тапками все чайлдфри, но я все-таки считаю, что самое главное предназначение любой женщины - это именно материнство, - признается сыктывкарка.

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