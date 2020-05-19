«Нужно осознать вред от этих легальных наркотиков»: сыктывкарец рассказал, как смог бросить курить

30 мая отмечается всемирный день без табака. В преддверии праздника мы решили узнать, как избавиться от этого вредного пристрастия. Портал PG11.ru спросил у бывшего курильщика о его борьбе с привычкой.

Сыктывкарец Владимир Политов начал курить рано, первую затяжку сделал еще в детском саду. Поначалу это было всего лишь баловство, однако в будущем это переросло в серьезную проблему - всю школу и училище Владимир провел с сигаретой в зубах.

Мой общий стаж курения был примерно 14-15 лет. Как ни странно, но я хотел бросить эту пагубную привычку с каждой затяжки сигареты за все эти 15 лет. Мне не нравилось курить. Скорее даже не процесс, а последствие этого действа, плохой запах, тошнота и головокружение. На половине сигареты всегда мелькала мысль - зачем я это делаю? - поделился Владимир.

Владимир пытался бросить много раз. Однажды он посетил выставку санкт-петербургской «Кунсткамеры», где увидел заспиртованные легкие курильщика. Это зрелище ужаснуло его. Однако этой мотивации оказалось недостаточно, чтобы бросить насовсем.

Как бы это странно ни звучало, но полный мой отказ от всех вредных привычек связан с Днем Победы в Великой Отечественной Войне. Я читал сообщения про события тех лет: как начиналась война, какие тяготы переносили люди. Прочитал про план Гитлера и о том, что он хотел сделать с нашим народом после завершения плана Барбаросса. У него были такие слова: «Для славян никакой гигиены, никакого мыла, чтобы смывать с них грязь. Только водка и табак в неограниченном количестве. А ещё лучше научить их общаться с помощью жестов!». И в ту же секунду меня осенило, я понял, что план Гитлера до сих пор живёт. Нас травят, как тараканов. Я понял, что надо бороться с этим изо всех сил, - рассказывает мужчина.

С тех пор Владимир ведет полностью здоровый образ жизни. Мужчина считает, что вредные привычки нужно бросать только умом. По его мнению, действие наркотической зависимости сигарет длится меньше месяца.

По большей части, все, кто бросал, начинают курить снова из-за психологической зависимости. Нужно осознать вред от этих легальных наркотиков. Поэтому курить и употреблять алкоголь для меня являются поступком самоубийцы. Вся эта глупость про постепенное бросание - это бред наркологов, лживые вбросы торговцев этим ядом. Бросать нужно раз и навсегда! - отмечает Владимир.

Владимир от всего сердца пожелал нашим читателям бросить курить:

Если для вас это легко, то сделайте это ради себя. Если же тяжело - то ради ваших детей и внуков. А юным людям, не пробовавшим эту отраву, желаю никогда не начинать сосать эту соску смерти. Без этого яда живется намного легче, красочнее, дышится полной грудью.

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