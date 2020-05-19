Расусали и Версалия: какие необычные имена давали сыктывкарцы детям в 2020 году

Недавно стало известно, что известный ученый Илон Маск назвал своего сына XÆA-12 (Экс Эш Архангел). У сыктывкарцев тоже есть необычные имена. Портал PG11.ru узнал, какие самые интересные имена есть у детей в столице Коми.

Как отметили в Министерстве юстиции Коми, в период с марта по май 2020 года самыми необычными именами среди мальчиков оказались:

Билаль

Бекхан

Гюрур

Добрыня

Расулали

У девочек необычными именами оказались:

Велена

Версалия

Дарико

Ерофея

Николетта

Напомним, что в 2019 году самыми популярными оказались имена для мальчиков: Артем, Давид, Максим, Тимофей, Александр. У девочек самыми популярными оказались: Ева, Алиса, Елизавета, Ксения, Светлана.

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