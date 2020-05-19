Расусали и Версалия: какие необычные имена давали сыктывкарцы детям в 2020 году

Расусали и Версалия: какие необычные имена давали сыктывкарцы детям в 2020 году19 мая 2020
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pixabay.com / Необычные имена, которые сыктывкарцы дают детям
Оригинальности некоторых родителей можно позавидовать
Недавно стало известно, что известный ученый Илон Маск назвал своего сына XÆA-12 (Экс Эш Архангел). У сыктывкарцев тоже есть необычные имена. Портал PG11.ru узнал, какие самые интересные имена есть у детей в столице Коми.
Как отметили в Министерстве юстиции Коми, в период с марта по май 2020 года самыми необычными именами среди мальчиков оказались:
- Билаль
- Бекхан
- Гюрур
- Добрыня
- Расулали
У девочек необычными именами оказались:
- Велена
- Версалия
- Дарико
- Ерофея
- Николетта
Напомним, что в 2019 году самыми популярными оказались имена для мальчиков: Артем, Давид, Максим, Тимофей, Александр. У девочек самыми популярными оказались: Ева, Алиса, Елизавета, Ксения, Светлана.
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19 мая 2020, 10:58
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