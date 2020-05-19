Глава Печоры Наталья Паншина покинула свой пост

Глава муниципального района - руководитель администрации Печоры Наталья Паншина написала заявление о сложении своих полномочий. Об этом сообщает «Комиинформ».

Информацию также подствердили в администрации. 19 мая в 10.00 пройдет внеочередное заседание сессии совета Печоры. На повестке - вопрос о досрочном прекращении полномочий Натальи Паншиной. Депутаты должны рассмотреть заявление главы - руководителя и принять решение об ее отставке.

Напомним, недавно в Коми произошла еще одна кадровая «перестановка». И.о. руководителя администрации Инты стал заместитель градоначальника Владимир Киселев. Ранее он курировал вопросы ЖКХ и возглавлял муниципальное казенное учреждение «УЖКХ». Это произошло в связи с уголовным делом против Ларисы Титовец.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»