Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Глава Печоры Наталья Паншина покинула свой пост

Глава Печоры Наталья Паншина покинула свой пост

19 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
vsmskomi.ru
Депутаты должны рассмотреть заявление главы 19 мая

Глава муниципального района  - руководитель администрации Печоры Наталья Паншина написала заявление о сложении своих полномочий. Об этом сообщает «Комиинформ».

Информацию также подствердили в администрации. 19 мая в 10.00 пройдет внеочередное заседание сессии совета Печоры. На повестке - вопрос о досрочном прекращении полномочий Натальи Паншиной. Депутаты должны рассмотреть заявление главы - руководителя и принять решение об ее отставке.

Напомним, недавно в Коми произошла еще одна кадровая «перестановка». И.о. руководителя администрации Инты стал заместитель градоначальника Владимир Киселев. Ранее он курировал вопросы ЖКХ и возглавлял муниципальное казенное учреждение «УЖКХ». Это произошло в связи с уголовным делом против Ларисы Титовец.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

 

Назначения

Читайте также: Итоги недели в Коми: новые указы врио главы, всеобщий масочный режим и смертельное ДТП

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Врио главы Коми рассказал, будут ли в регионе выпускные Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
В одном из городов Коми объявился медведь (фото) Читать
вчера
Сгоревшая «Ауди» и ржавая «семерка»: подборка бюджетных автомобилей, которые продают сыктывкарцы Читать
вчера
Как много людей умерло от алкоголя во время режима самоизоляции: статистика Минздрава Коми Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Электронные пропуска в России планируют оставить и после эпидемии
14 мая
В России могут ускорить появление вакцины от коронавируса «военным путем»
13 мая
В Минздраве рассказали, когда появится первая вакцина от коронавируса
13 мая
В России отменили ОГЭ для девятых классов, а ЕГЭ перенесли
13 мая
Ученые назвали простой способ предотвратить некоторые виды рака
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru