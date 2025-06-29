Лобовое столкновение "Белавы" и Volvo под Сыктывкаром: пострадали оба водителя

Фото УГИБДД по Коми

Ранним утром 28 июня на трассе в Сыктывдинском районе произошло серьезное ДТП. Фургон "Белава" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Вольво". Вчерашним утром, 28 июня, на автодороге Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров - Сыктывкар в Сыктывдинском районе произошло столкновение двух транспортных средств: фургона "Белава" и грузовика Volvo. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Республики Коми.

По предварительной информации, авария произошла в 05:47. Водитель "Белавы" 1994 года рождения, двигаясь по трассе, не справился с управлением. В результате этого фургон выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.

В результате ДТП пострадали оба участника аварии. Водитель "Белавы" получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадину плеча и острую реакцию на стресс. Управлявший Volvo мужчина 1975 года рождения получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ссадины лица и плеча. Оба пострадавших были пристегнуты ремнями безопасности и не были госпитализированы.