“Наркомания — болезнь, а не слабоволие”: интервью с сыктывкарским врачом о мифах и тревожных сигналах

Мы поговорили со Светланой Владимировной Свиридовой, главным врачом Коми республиканского наркологического диспансера, о профилактике, зависимости и том, что может сделать каждый из нас.

С 23 по 29 июня по всей стране проходит неделя профилактики употребления наркотических средств. Это не просто календарная дата — это напоминание обществу, что проблема наркомании по-прежнему актуальна.

— Прежде всего — это повышение осведомлённости. Мы стараемся донести до людей информацию о вреде наркотиков, разрушительных последствиях зависимости. Особенно важно работать с подростками и молодёжью — формировать у них стойкое неприятие наркотиков, культивировать здоровый образ жизни. Это мероприятие направлено на сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков, снижение спроса на них и повышение обращаемости граждан за медицинской помощью в вопросах здорового образа жизни. В рамках недели мы проводим профилактические лекции, беседы, встречи с родителями и педагогами, консультируем тех, кто уже столкнулся с этой бедой в семье. Ещё одна важная цель — повышение обращаемости: мы хотим, чтобы люди не боялись просить помощи и знали, куда можно обратиться.

— Какие методы профилактики сегодня наиболее эффективны?

— Нет однозначного мнения о том, какие формы профилактики наркотической зависимости наиболее эффективны. Это и информационные кампании, и обучение в школах, и поддержка родителей. Семья играет огромную роль — если дома ребёнка слушают, поддерживают, показывают личный пример, риск значительно снижается. Очень важна среда — спорт, творчество, интересное дело помогают подростку найти себя. Не стоит забывать и о роли психологов — детям и взрослым важно уметь справляться со стрессом, не убегать от проблем в зависимости. Ну и, конечно, контроль за распространением наркотиков на государственном уровне тоже остаётся необходимой мерой.

— С какими видами наркотиков зависимости чаще всего сталкиваются врачи?

— Наиболее распространены синтетические наркотики группы психостимуляторов. В 2024 году “синтетика” составила более половины всего изъятого объема — 53,3%. Далее идут более тяжелые вещества. При этом синтетические вещества нередко маскируются под якобы “лёгкие” наркотики, хотя на деле они наносят гораздо больший вред, быстро вызывают серьезную зависимость и разрушают личность.

— Как меняется человек, страдающий от зависимости? Есть ли общий психологический портрет?

— Со временем поведение наркозависимого становится примитивным, направленным только на удовлетворение потребности — получить дозу. Это лживость, замкнутость, потеря интереса ко всему, кроме вещества. Появляется тревожность, подозрительность, иногда — паранойя. Такие люди не справляются с трудностями, теряют работу, отношения, деградируют. Зависимость полностью подчиняет себе человека. В системе ценностей доминирует наркотик и примитивные влечения. Все остальные сферы — семья, работа, учеба, друзья — обесцениваются.

— Правда ли, что наркомания молодеет?

— Утверждение о том, что средний возраст наркозависимых сегодня составляет 30–35 лет, не является универсальным и может варьироваться в зависимости от региона, социально-экономических условий и других факторов. Однако можно отметить, что наркомания стремительно молодеет. Причин много: доступность веществ, отсутствие профилактики, негативное влияние интернета. Некоторые считают, что один раз — не страшно, а это заблуждение. Первая проба может стать фатальной.

— Какие признаки могут насторожить родителей?

— Их много. Внешние: изменения в зрачках, покраснение глаз, проблемы со сном и аппетитом. Поведенческие: замкнутость, резкие перепады настроения, агрессия, пропуски в школе, появление новых друзей, секретность. Если у подростка появляются странные друзья и предметы — свернутые купюры, фольга, зажигалки, зип-пакеты — это серьезный повод для беспокойства. Родителям важно быть внимательными, но без обвинений — важно сохранить контакт с ребёнком.

— Какую роль играет семья в профилактике?

— Если в семье приняты здоровые привычки, ребенок видит хороший пример. А если наоборот — родители употребляют алкоголь, ведут асоциальный образ жизни — это становится нормой и для детей. Подростки часто ориентируются на среду: если друзья употребляют, трудно сказать “нет”. А ещё сегодня большую роль играют соцсети. Иногда они открыто пропагандируют наркотики — в виде мемов, “челленджей”, песен. Родителям важно быть в курсе того, что смотрит их ребенок.

— Что можете посоветовать родителям и педагогам?

— Родителям — разговаривать, быть в контакте. Интересоваться, чем живет ребенок, кто его друзья. Помогать развивать интересы, поощрять достижения. Следить, какой контент он потребляет в интернете. Педагогам — наблюдать за детьми в коллективе, вовремя замечать замкнутость, агрессию, изоляцию. Работать в связке с родителями. Проводить воспитательные мероприятия — не формально, а с вовлечением подростков.

— Какие мифы о наркотиках вы считаете самыми опасными?

— Самые распространенные: “один раз — не страшно”, “я в любой момент могу остановиться”, “есть легкие наркотики”, “меня это не касается”. Все это — опасные заблуждения. Один раз может стать последним. Контроля не существует — зависимость развивается быстро. И наркотики не делятся на “легкие” и “тяжелые” — любой из них разрушает здоровье. Проблема может коснуться любой семьи, вне зависимости от уровня достатка. И наркотики никогда не решают проблем — они только их усугубляют.

— Что бы вы сказали тем, кто хочет помочь близкому человеку, страдающему зависимостью?

— Не нужно ждать, пока “пройдет само”. Это болезнь, и она требует лечения. Постарайтесь не осуждать, а понять. Не потакайте зависимости, но и не отталкивайте человека. Предложите помощь — информацию о специалистах, возможность пройти лечение. У нас в республиканском наркологическом диспансере работают профессионалы, которые готовы помочь — анонимно, с уважением и участием. Главное — не молчать и не бояться обратиться.

Если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью — обратитесь за помощью. ГБУЗ РК “Коми республиканский наркологический диспансер” работает по адресу в Сыктывкаре: улица Катаева, 3. Телефон: (8212)30-48-07, 30-48-02.

Помните: наркомания — это болезнь, а не приговор. И помощь есть.