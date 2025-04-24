Искусственный интеллект GigaChat на 25% помогает авиакомпаниям сократить затраты на обслуживание кол-центров

"Виртуальные ассистенты на базе искусственного интеллекта Сбера GigaChat и технологии RAG (Retrieval-Augmented Generation) обрабатывают до 96% обращений пассажиров и сразу отвечают на самые сложные вопросы. Благодаря таким AI-решениям до 25% сокращаются затраты на обслуживание кол-центров, а клиенты авиакомпаний получают точные ответы в любое время — ночью, праздники или в периоды пиковых нагрузок. Для сравнения: обычные чат-боты, работающие на алгоритмах, могут успешно принять лишь до 20% обращений пассажиров".

Российские авиакомпании все чаще используют искусственный интеллект ( AI ), чтобы улучшить сервис для пассажиров и повысить эффективность работы. Об этом рассказал руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев на транспортном демодне индустриальных центров компетенций "Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт", который прошел в штаб-квартире Сбера.