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Финал первой Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству собрал школьников из 42 регионов России

Финал первой Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству собрал школьников из 42 регионов РоссииФото Sber

Победители олимпиады получат гранты на реализацию проекта, а также преференции при поступлении в 8 вузов

В Москве прошел финал первой Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству — масштабного образовательного проекта для старшеклассников, направленного на развитие предпринимательского мышления. По итогам трех конкурсных этапов в финал вышли 30 команд из 42 регионов страны. Организаторы олимпиады — Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, "Движение Первых", МИРЭА — Российский технологический университет. Соорганизаторы — Сбер и фонд "Наше будущее", партнер — благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее".

Олимпиада объединила школьников, которые хотят развивать предпринимательское мышление и готовы менять реальность вокруг себя через технологические стартапы, социальные и традиционные бизнес-проекты. Принять участие в отборе могли ученики 9–11 классов из любого региона, независимо от наличия идеи проекта.

В первом этапе олимпиады участники должны были подтвердить знания по базовым дисциплинам и для этого выполняли индивидуальные задания по профильным предметам: математике, обществознанию, экономике, физике и информатике. Школьники-победители олимпиады смогут получить дополнительные баллы к общей сумме ЕГЭ.

Во втором и третьем этапах школьники объединились в команды, разработали и защитили первые версии своих стартапов и бизнес-проектов. В финале 30 лучших команд приняли участие в мастер-классах опытных предпринимателей и презентовали экспертному жюри доработанные проекты.

Победителями олимпиады в разных направлениях стали школьники из Калуги, Москвы, Рязани, Тульской области и Тюмени с проектами:

Infinity — разработчик очков с искусственным интеллектом для слепых и слабовидящих людей, которые помогают ориентироваться в пространстве без доступа в интернет;

"Эскадре-Этэ" — творческий хаб, в котором молодые люди из отдаленных районов и детских домов могут бесплатно научиться музыке, найти единомышленников и созидательные увлечения;

Growth — суммаризатор сообщений в групповых чатах в Telegram с использованием ИИ.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Сбер развивает технологическое предпринимательство среди молодежи с 2021 года: за это время участие в молодежных акселераторах для школьников, студентов и молодых ученых приняло более 200 тысяч человек. Олимпиада продолжает эту масштабную работу, и мы рады видеть высокий интерес школьников к предпринимательству как к реальной карьерной траектории. Задача олимпиады — стимулировать молодежное предпринимательство в России и развивать у старшеклассников мягкие навыки и предпринимательское мышление. Она помогает подросткам узнать о современных трендах и технологиях и научиться создавать собственные продукты уже сегодня".

Ольга Петрова, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации:

"Олимпиада помогает найти предприимчивых школьников, дает им новый опыт и развивает их предпринимательские компетенции. Уверена, что среди этих ребята – будущее поколение технологических лидеров. Несмотря на то, что олимпиада проходит впервые, за две недели зарегистрировались свыше 7000 школьников старших классов со всей России. Для призеров и победителей мы предусмотрели возможность получить не только гранты, но и дополнительные баллы при поступлении в университеты".

Артур Орлов, председатель правления "Движения Первых":

"Движение Первых вместе с Минобрнауки России, МИРЭА — Российским технологическим университетом и Сбером впервые провели олимпиаду по предпринимательству для школьников. Эта инициатива стала отличной возможностью для ребят разработать собственные бизнес-идеи и представить их экспертному сообществу. Школьники показали большой интерес к олимпиаде: мы получили более 7 тысяч заявок из всех регионов России. В финале лучшие команды представили свои бизнес-проекты, которые, убежден, будут реализованы в уже ближайшем будущем".

Станислав Кудж, Ректор РТУ МИРЭА:

"Финал первой Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству стал впечатляющим доказательством того, что молодежь России готова к инновациям и переменам. Мы видим, как старшеклассники, объединяясь в команды, не просто решают задачи, но и создают реальные бизнес-идеи, способные изменить окружающий мир. РТУ МИРЭА как один из организаторов гордиться тем, что может поддерживать и развивать инициативы, направленные на формирование предпринимательского мышления у молодежи. Мы уверены, что именно эти юные таланты станут движущей силой нашей экономики в будущем, и наш университет готов предоставить все необходимые ресурсы для успешного запуска их идей".

Больше всего заявок на участие в олимпиаде поступило из Москвы, Московской, Оренбургской, Ростовской и Свердловской областей, Ставропольского и Красноярского края. Самому молодому участнику олимпиады всего 14 лет.

Победители Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству 2025 года получат гранты на реализацию проекта, а также преференции при поступлении в 8 вузов: РТУ МИРЭА, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Самарский университет, Тихоокеанский государственный университет, Тюменский государственный университет, Томский государственный университет, Пятигорский государственный университет и Южный федеральный университет.

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