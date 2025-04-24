Финал первой Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству собрал школьников из 42 регионов России

Победители олимпиады получат гранты на реализацию проекта, а также преференции при поступлении в 8 вузов

В Москве прошел финал первой Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству — масштабного образовательного проекта для старшеклассников, направленного на развитие предпринимательского мышления. По итогам трех конкурсных этапов в финал вышли 30 команд из 42 регионов страны. Организаторы олимпиады — Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, "Движение Первых", МИРЭА — Российский технологический университет. Соорганизаторы — Сбер и фонд "Наше будущее", партнер — благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее".

Олимпиада объединила школьников, которые хотят развивать предпринимательское мышление и готовы менять реальность вокруг себя через технологические стартапы, социальные и традиционные бизнес-проекты. Принять участие в отборе могли ученики 9–11 классов из любого региона, независимо от наличия идеи проекта.

В первом этапе олимпиады участники должны были подтвердить знания по базовым дисциплинам и для этого выполняли индивидуальные задания по профильным предметам: математике, обществознанию, экономике, физике и информатике. Школьники-победители олимпиады смогут получить дополнительные баллы к общей сумме ЕГЭ.

Во втором и третьем этапах школьники объединились в команды, разработали и защитили первые версии своих стартапов и бизнес-проектов. В финале 30 лучших команд приняли участие в мастер-классах опытных предпринимателей и презентовали экспертному жюри доработанные проекты.

Победителями олимпиады в разных направлениях стали школьники из Калуги, Москвы, Рязани, Тульской области и Тюмени с проектами:

Infinity — разработчик очков с искусственным интеллектом для слепых и слабовидящих людей, которые помогают ориентироваться в пространстве без доступа в интернет;

"Эскадре-Этэ" — творческий хаб, в котором молодые люди из отдаленных районов и детских домов могут бесплатно научиться музыке, найти единомышленников и созидательные увлечения;

Growth — суммаризатор сообщений в групповых чатах в Telegram с использованием ИИ.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Сбер развивает технологическое предпринимательство среди молодежи с 2021 года: за это время участие в молодежных акселераторах для школьников, студентов и молодых ученых приняло более 200 тысяч человек. Олимпиада продолжает эту масштабную работу, и мы рады видеть высокий интерес школьников к предпринимательству как к реальной карьерной траектории. Задача олимпиады — стимулировать молодежное предпринимательство в России и развивать у старшеклассников мягкие навыки и предпринимательское мышление. Она помогает подросткам узнать о современных трендах и технологиях и научиться создавать собственные продукты уже сегодня".

Ольга Петрова, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации: