Финал первой Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству собрал школьников из 42 регионов России
- 10:30 24 апреля
- astakhovaxenia
Победители олимпиады получат гранты на реализацию проекта, а также преференции при поступлении в 8 вузов
В Москве прошел финал первой Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству — масштабного образовательного проекта для старшеклассников, направленного на развитие предпринимательского мышления. По итогам трех конкурсных этапов в финал вышли 30 команд из 42 регионов страны. Организаторы олимпиады — Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, "Движение Первых", МИРЭА — Российский технологический университет. Соорганизаторы — Сбер и фонд "Наше будущее", партнер — благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее".
Олимпиада объединила школьников, которые хотят развивать предпринимательское мышление и готовы менять реальность вокруг себя через технологические стартапы, социальные и традиционные бизнес-проекты. Принять участие в отборе могли ученики 9–11 классов из любого региона, независимо от наличия идеи проекта.
В первом этапе олимпиады участники должны были подтвердить знания по базовым дисциплинам и для этого выполняли индивидуальные задания по профильным предметам: математике, обществознанию, экономике, физике и информатике. Школьники-победители олимпиады смогут получить дополнительные баллы к общей сумме ЕГЭ.
Во втором и третьем этапах школьники объединились в команды, разработали и защитили первые версии своих стартапов и бизнес-проектов. В финале 30 лучших команд приняли участие в мастер-классах опытных предпринимателей и презентовали экспертному жюри доработанные проекты.
Победителями олимпиады в разных направлениях стали школьники из Калуги, Москвы, Рязани, Тульской области и Тюмени с проектами:
Infinity — разработчик очков с искусственным интеллектом для слепых и слабовидящих людей, которые помогают ориентироваться в пространстве без доступа в интернет;
"Эскадре-Этэ" — творческий хаб, в котором молодые люди из отдаленных районов и детских домов могут бесплатно научиться музыке, найти единомышленников и созидательные увлечения;
Growth — суммаризатор сообщений в групповых чатах в Telegram с использованием ИИ.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
"Сбер развивает технологическое предпринимательство среди молодежи с 2021 года: за это время участие в молодежных акселераторах для школьников, студентов и молодых ученых приняло более 200 тысяч человек. Олимпиада продолжает эту масштабную работу, и мы рады видеть высокий интерес школьников к предпринимательству как к реальной карьерной траектории. Задача олимпиады — стимулировать молодежное предпринимательство в России и развивать у старшеклассников мягкие навыки и предпринимательское мышление. Она помогает подросткам узнать о современных трендах и технологиях и научиться создавать собственные продукты уже сегодня".
Ольга Петрова, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации:
"Олимпиада помогает найти предприимчивых школьников, дает им новый опыт и развивает их предпринимательские компетенции. Уверена, что среди этих ребята – будущее поколение технологических лидеров. Несмотря на то, что олимпиада проходит впервые, за две недели зарегистрировались свыше 7000 школьников старших классов со всей России. Для призеров и победителей мы предусмотрели возможность получить не только гранты, но и дополнительные баллы при поступлении в университеты".
Артур Орлов, председатель правления "Движения Первых":
"Движение Первых вместе с Минобрнауки России, МИРЭА — Российским технологическим университетом и Сбером впервые провели олимпиаду по предпринимательству для школьников. Эта инициатива стала отличной возможностью для ребят разработать собственные бизнес-идеи и представить их экспертному сообществу. Школьники показали большой интерес к олимпиаде: мы получили более 7 тысяч заявок из всех регионов России. В финале лучшие команды представили свои бизнес-проекты, которые, убежден, будут реализованы в уже ближайшем будущем".
Станислав Кудж, Ректор РТУ МИРЭА:
"Финал первой Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству стал впечатляющим доказательством того, что молодежь России готова к инновациям и переменам. Мы видим, как старшеклассники, объединяясь в команды, не просто решают задачи, но и создают реальные бизнес-идеи, способные изменить окружающий мир. РТУ МИРЭА как один из организаторов гордиться тем, что может поддерживать и развивать инициативы, направленные на формирование предпринимательского мышления у молодежи. Мы уверены, что именно эти юные таланты станут движущей силой нашей экономики в будущем, и наш университет готов предоставить все необходимые ресурсы для успешного запуска их идей".
Больше всего заявок на участие в олимпиаде поступило из Москвы, Московской, Оренбургской, Ростовской и Свердловской областей, Ставропольского и Красноярского края. Самому молодому участнику олимпиады всего 14 лет.
Победители Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству 2025 года получат гранты на реализацию проекта, а также преференции при поступлении в 8 вузов: РТУ МИРЭА, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Самарский университет, Тихоокеанский государственный университет, Тюменский государственный университет, Томский государственный университет, Пятигорский государственный университет и Южный федеральный университет.