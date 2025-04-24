Жители Северо-Запада чаще всего приобретают однокомнатные квартиры

Цифровая экосистема МТС совместно с МТС AdTech* проанализировала, как россияне приобретают недвижимость и какие факторы влияют при покупке квартиры. В топ главных критериев при выборе жилья в Северо-Западном федеральном округе вошли стоимость, район, где расположен дом, и инфраструктура. Северо-Запад вошел в число регионов, где чаще всего покупают однокомнатные квартиры.

По данным центра аналитики и исследований МТС AdTech*, только 5% от респондентов в Коми и других северо-западных регионах планируют купить первичное или вторичное жилье. Большинство опрошенных отметили стоимость (11%) и район (10%) главными факторами при выборе квартиры. Замыкает тройку важных критериев при покупке жилья на Северо-Западе наличие инфраструктуры (9%). По 8% принявших участие в опросе заметили, что обращают внимание на застройщика, выгодные условия по ипотеке, близость транспорта и акции. Чуть меньше респондентов назвали ремонт (7%) и расстояние до центра (4%) определяющими при выборе апартаментов.